認馬桶23年！女友跨年堅持回家大號　他車被滴還被分手

該名網友在臉書《Kaobei女友》發文表示，自己跟女友才交往兩個月，兩人約會都不會超過半天，「我以為是他家教嚴謹，原來是他大便一定要回家大便，因為在外面他嫌髒，也不習慣。」在跨年的前一個月，原po就想辦法讓女友適應外面的廁所，自備一隻摺疊式的馬桶刷、洗劑，在每次女友上廁所前先幫她刷洗馬桶，並用漂白水、酒精擦拭馬桶蓋，加上馬桶蓋墊等，而女友「為了想去義大跨年，都騙我他有慢慢進步了。」

人有三急，即使外面的廁所不是那麼乾淨，但真的想上廁所時，也只能閉著眼睛、捏著鼻子趕快解決。但近日一名男網友卻抱怨，女友嫌外面廁所髒，23年來都不在外面上大號，日前兩人到高雄義大跨年，女友突然想大號，也堅持一定要回家上，男網友只好花了2小時載她回家，不織布的椅墊還沾到女友漏出來的屎水，最後兩人更因為這個問題分手，讓他直呼「真的很無言」。

然而跨年當天，他開了兩小時的車到了高雄，就在等候跨年時，女友突然說想上廁所，原po到超商、飯店先刷好馬桶讓女友上，但女友仍說「沒辦法」，「我就問他八點多了，妳可以忍一下嗎？他生氣對我說，哪有大便可以忍的呢？」

由於女友堅持要回家上廁所，原po只好開車載女友回家，但途中「我就看他一直在深呼吸，然後開始了，屁股根本不敢亂動，後來要求我開車能不能閃坑洞，說只要車子一晃他就會更想廁所，但道路的坑洞不是我能選擇的吧！」加上跨年夜車多，車子塞在半路上，「他一直喘氣，深呼吸，後來我真的有聞到一股臭味，我心裡想該不會是拉出來了吧！」

最後兩人終於順利抵達女友家，女友更是連再見都沒有說就直接衝進家裡，原po也發現自己不織布的椅墊上有女友漏出來的屎水，頓時覺得心力交瘁，回家後兩人就為此吵了一架，「他說他23年來真的沒有在外面大號過，所以他根本就沒有離開太遠過。」原po則希望女友可以慢慢改善，畢竟未來還是有很多離家較遠的可能，「即使不是為了我們出去方便，但其他事情總不可能因為這樣耽誤吧！好比結婚嫁去夫家或是萬一生病住醫院時候怎麼辦？」

然而女友卻脾氣大爆發，直說原po若不能接受這習慣就分手吧，更說「這樣等於不能接受他的身體」，原po則回，自己都帶了這麼多工具幫她刷馬桶，「怎麼能說我不能接受呢？」但女友冷靜過後仍傳訊告訴原po，在還沒做好心理準備時不想交男友，讓原po無奈地說「那不是等於我被海放了？？真的很無言，無言，無言，這種分手理由，真的讓我新的一年是不是每次大便就會想到他。」

對此，網友們也紛紛留言安慰原po「有點同情你，但也太好笑了，及早放生也好啦，難道你一輩子要幫她刷馬桶嗎……也不能出遠門，搞不好你以後只能住她家，不然住外面她要回家拉屎」、「我笑了，以後請她出門包尿布」、「抱歉我真的笑了，你真的盡力了」、「你已經非常好了！我還真沒聽過有男友為了女友在外面先幫女友刷馬桶為了讓她適應在外面上廁所的！」