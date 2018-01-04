NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈兩大展加持　台股科技基金超夯前球王穆雷傷勢不見好轉　缺席澳網理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

國家語言法草案 將提供台語頻道法制基礎

中央社2018/01/04 16:33
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者顧荃台北4日電）行政院院會今天通過國家語言發展法草案，後續將送立法院審議。文化部長鄭麗君表示，未來法案通過後，將有足夠的法制基礎來成立台語專屬頻道。

行政院發言人徐國勇轉述，行政院長賴清德在院會中表示，台灣擁有多元族群與文化，但許多本土語言多面臨傳承危機，相關保存與復振工作刻不容緩。「國家語言發展法」的制定，將保障國民使用國家語言的權利，落實語言與文化平權，促進國家多元文化發展。

文化部報告指出，國家語言發展法草案的立法重點，包括賦予台灣固有族群的自然語言與台灣手語的法制地位、加強多元語言的公共服務、提升人民使用國家語言能力、健全國家語言教育、保障面臨傳承危機的國家語言得以傳承與發展等。

草案規定，國家語言是指台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語；政府針對面臨傳承危機的國家語言，應優先推動特別保障措施；且政府在未來國民基本教育各階段，應將國家語言列為部定課程。

鄭麗君上午出席行政院會後記者會時表示，草案也明訂，政府捐助從事傳播的財團法人，應提供國家語言多元服務，並得以設立國家語言的廣播、電視專屬頻道。

鄭麗君表示，目前已經有原民台、客家台，為落實文化平權，文化部積極跟公廣集團會商設立台語頻道的可行性。文化部也在民國107年的預算中，提供公廣集團優先製播台語節目的經費；若未來國家語言發展法經立法院三讀通過，就會為設立台語頻道提供足夠的法制基礎。1070104

一家四口一氧化碳中毒 母親昏迷陸塔台片面通知 M503線...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan