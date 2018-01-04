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中央社

一家四口一氧化碳中毒 母親昏迷

中央社2018/01/04 16:32
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）新竹縣竹東鎮一處民宅今天傳出一氧化碳中毒意外，警消獲報到場救援，將鍾姓夫妻與2名少女救出送醫，其中媽媽意識不清與嘔吐，送醫救治後仍呈現昏迷，目前還未脫離險境。

新竹縣政府消防局透過簡訊通報指出，今天上午接獲民眾報案，指竹東鎮一處民宅發生疑似一氧化碳中毒案件，現場共有2名大人、2名分別就讀高一及國三的姐妹，立刻派員前往搶救。

竹縣消防局指出，消防人員到場後，發現2名姐妹頭暈、全身無力癱坐在沙發上，而鍾姓夫妻兩人則分別倒臥在不同的房間內，都出現意識不清與嘔吐情形，其中周姓妻子狀況較為嚴重，消防人員趕緊將4人送醫。

醫院向媒體說明，經高壓氧治療後，父女3人都已恢復意識，已無大礙，但周女因血液一氧化碳含量高，狀況較嚴重，持續救治中。

家屬向媒體表示，今早接到鍾男的公司通知，才知道他沒有去上班，家屬協助聯繫也都沒有音訊，於是帶著備用鑰匙前往鍾男家中查看，竟發現一家四口都呈現昏迷，擔心是一氧化碳中毒，趕緊把門窗打開，並報警處理。

消防人員受訪表示，由於家屬在報警前就已先將現場的門窗開啟，以儀器測量一氧化碳數值為零，但勘查發現，鍾男家中將室外型熱水器安裝在密閉的陽台內，疑因熱水器使用時燃燒不完全，產生一氧化碳，加上門窗緊閉，才釀成一家四口都中毒的意外。1070104

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