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中央社

陸塔台片面通知 M503線北上即啟用

中央社2018/01/04 16:37
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北4日電）中國上午啟用M503北上航線及相關銜接航線，至下午1時止已有7架班機飛行。民航局長林國顯下午表示，陸方塔台上午逕行通知啟用，民航局雖即表示反對，但陸方隨後就宣布啟用。

陸委會主委張小月今天則要求陸方立即停止相關飛航行動，並儘速協調雙方飛航單位啟動溝通。

交通部民用航空局長林國顯表示，廈門及福州塔台今天上午8時01分至05分分別通知金門、馬祖塔台，開通M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航線，民航局隨即表示反對與抗議；但中國民航局仍在上午10時宣布啟用。

中國民用航空局官網今天上午宣布啟用M503航線北上運行及相關銜接航線啟用。行政院大陸委員會下午2時召開「M503及相關航線啟用事宜」臨時記者會。由張小月與交通部政務次長范植谷、民航局長林國顯共同主持。

中國2015年提出希望緩解A470航路壅塞。經兩岸協商，同年3月開通臨近台灣防空識別區的M503航線南下方向，飛航控制在航線以西，不向東偏航。M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航線未經協商暫不啟用、不實施。

林國顯表示，W122、W123銜接航線臨近台灣飛金門、馬祖的W2、W6、W8航線，雙方飛機起降易有安全疑慮。但截至今天下午1時，已有7架班機由南往北飛行M503航線；並有1架班機經W122航線由北向南降落福州。

中國民航局在公告中宣稱，M503航線向北運行航班嚴格沿公布航線飛行；南下運行航班仍維持原運行方式不變。這一航線為民航航線，大陸空管部門與台灣會保持技術性溝通。航線在設計時已經避開金門、馬祖往返台灣航線，能夠確保飛航安全。

陸委會主委張小月則表示，對岸在未經雙方協商下逕行啟用，刻意以民航包裝對台政治、乃至軍事的不當企圖，也有改變台海現狀的疑慮，且完全沒有遵守國際民航規範、罔顧飛安與不尊重台灣的草率做法。

張小月說，國家安全會議上午已開會了解此事，政府也會通知國際民用航空組織（ICAO）；陸委會則已透過既有聯繫管道，向中國國務院台灣事務辦公室表達表達強烈不滿與抗議。

她也強調，對岸必須立即停止相關飛航行動，並儘速協調雙方飛航單位啟動溝通，以確保飛航安全及民眾福祉；如陸方一意孤行，將必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。政府也呼籲各方勿使用此安全尚有嚴重疑慮的航路。1070104

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