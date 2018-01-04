廣編／天王天后最愛太和殿　春節麻辣湯底禮盒網路獨賣

台灣首屈一指的麻辣鍋經典品牌「太和殿」，一直以來都是天王天后美食饕客的愛店，名廚江振誠、郭富城、王菲都是座上賓，也是國際巨星抵台必訪的名店之一。此次特別在春節前夕和「鮮食家雲端冰箱」合作推出【三寶合璧】的頂級開運麻辣鍋底禮盒，將多年研發「太和殿」最引人稱奇的麻辣湯底、鴨血、豆腐以黃金比例封裝成常溫禮盒組，讓大家都可以買回家，限量1000份1/11中午12:00於鮮食家線上開賣，讓全台消費者不受地域限制都可以品嚐的到饕客級的美味，而貴氣的常溫禮盒包裝也是春節送禮最佳選擇。

近幾年在許多麻辣鍋品牌紛紛推出湯底包搶占市場時，「太和殿」一直堅持著原則的持續研發，希望透過獨特的技術讓消費者在家也可以原汁原味的品嘗到店裡最引人稱讚的湯頭鍋底，「太和殿」李總經理表示：「太和殿最馳名的就是濃郁香醇的火鍋湯頭，而要讓麻辣湯底封裝後還像在店裡一樣的好吃是非常難的，除了要經過三燜三泡的繁瑣功夫來讓鴨血豆腐可以保持原來Q彈的口感，最大限度的保持鴨血的鮮嫰滑口並讓豆腐入味又不會過鹹，更要保持著鴨血豆腐原有的形狀不發生過多破損而影響風味，充分的滿足味蕾的需求，達到極致的色香味五感享受，而重點招牌的麻辣湯還要保持像現熬一樣的充滿麻、辣、香三種層次的靈魂，是多年來一直研究克服的地方，所以才造就了此次由【麻辣湯包】、【鴨血豆腐湯包】、精心製作的【飄香辣油】等頂級三寶所組成的【三寶合璧】頂級湯底禮盒。」