開醫院一定賺？ 家醫科歇業率居冠

開醫療院所一定能賺錢？那可不一定。一項調查發現，台灣從2000至2010年新增加西醫診所7347家，5361家存活，1986家最終陣亡歇業，歇業比率最高的前三名科別為：不分科（37.5%）、家醫科（33.9%）與復健科（28.7%）。

研究顯示，家醫科診所單獨執業比率接近9成，內科、小兒科等科別則較常聯合執業，因此，家醫科診所在都會區競爭能力較為薄弱，導致歇業率11年來為各專科診所之冠（33.9%），聯合專科診所歇業率低，後續存活率高。

研究推論，家醫科診所在6都與衛星城鎮的都會發展蓬勃趨勢，各專科診所林立，社區居民如有醫療需求，可以選擇多元診療科別，這使得家醫科市場需求縮小。