開醫院一定賺？ 家醫科歇業率居冠

開醫療院所一定能賺錢？那可不一定。一項調查發現，台灣從2000至2010年新增加西醫診所7347家，5361家存活，1986家最終陣亡歇業，歇業比率最高的前三名科別為：不分科（37.5%）、家醫科（33.9%）與復健科（28.7%）。
研究顯示，家醫科診所單獨執業比率接近9成，內科、小兒科等科別則較常聯合執業，因此，家醫科診所在都會區競爭能力較為薄弱，導致歇業率11年來為各專科診所之冠（33.9%），聯合專科診所歇業率低，後續存活率高。
研究推論，家醫科診所在6都與衛星城鎮的都會發展蓬勃趨勢，各專科診所林立，社區居民如有醫療需求，可以選擇多元診療科別，這使得家醫科市場需求縮小。
研究也發現，西醫診所歇業高峰期普遍出現於開業的第700到第800天之間，等同為「診所黃金生存700天」。歇業幅度最高之前3名縣市為雲林（41.3%）、台東（39.1%）與苗栗（37.0%）。
研究分析存活診所的特色，包括醫師較為年輕、醫事人員編制較大，診所收入點數與就診人次較高。其中病人多寡為西醫診所存續關鍵，研究顯示，存活診所的就診人次，遠高於歇業診所，差距達到6倍之多。
高門診量的診所前5名，依序為耳鼻喉科（78,952人）、皮膚科（74, 618人次）、聯合專科（69,596人次）、小兒科（68,789人次）、眼科（50,991人次）。
研究分析，這顯示出社區醫療需求，大多落在以五官為主的疾病，以及與高齡化、少子化社會相關的骨科及小兒疾病，進而拉高就診人次，也讓這些診所較能延續存活。
值得注意的是，失業率高低也左右診所是否能夠存活下去，這項調查發現，當地縣市失業率越高，診所歇業風險比越小，研判原因為失業率越高，居民健康問題需求越多，促使當地診所生存更穩定。