好會刷　去年11月刷卡額單月次高　刷卡王破400億

在雙11購物節及百貨周年慶活動加持下，金管會4日公布去（2017）年11月國內信用卡簽帳金額達新台幣2337億元，創下去年單月次高紀錄，其中「刷卡王」國泰世華銀行衝出404.72億元。而累計去年前11月信用卡刷卡金額已達2兆3930億元，除逼近2016年全年的2.42兆元，更預估全年有望衝高至2.5兆元再創新高。
根據金管會統計，截至去年11月底，計有36家信用卡發卡機構，總流通卡數約4167萬張，較10月增加16萬張，總有效卡數約2794萬張，亦較10月增加17萬張，而11月單月簽帳金額達2337億元，月增179億元，創下去年單月次高紀錄，金管會分析，主要是雙11購物節促銷活動及百貨周年慶所致，而去年單月最高是在6月繳稅時的2951億元。
至於11月國泰世華銀行奪下有效卡及刷卡金額雙冠王，有效卡達434萬0213張，簽帳金額404億7265萬4千元，排名第二的則是中信銀分別有407萬0669張、11月簽帳金額369億9036萬元。
也由於去年有9個月單月刷卡金額都突破2000億元，包括1月、3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月及11月，也使得去年前11月信用卡簽帳金額達2兆3930億元，年成長8.4%，逼近2016年全年的2兆4220億元，金管會也預期，2017年全年信用卡簽帳金額有望達2.5兆元再創新高。
此外，截至2017年11月底止，計有4家專營電子票證機構及2家兼營電子票證銀行，總流通卡數約9269萬張，月增181萬張，當月消費金額約68億元，月減3.8億元，而儲值總餘額約79.5億元，月增0.5億元。