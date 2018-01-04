好會刷　去年11月刷卡額單月次高　刷卡王破400億

在雙11購物節及百貨周年慶活動加持下，金管會4日公布去（2017）年11月國內信用卡簽帳金額達新台幣2337億元，創下去年單月次高紀錄，其中「刷卡王」國泰世華銀行衝出404.72億元。而累計去年前11月信用卡刷卡金額已達2兆3930億元，除逼近2016年全年的2.42兆元，更預估全年有望衝高至2.5兆元再創新高。

根據金管會統計，截至去年11月底，計有36家信用卡發卡機構，總流通卡數約4167萬張，較10月增加16萬張，總有效卡數約2794萬張，亦較10月增加17萬張，而11月單月簽帳金額達2337億元，月增179億元，創下去年單月次高紀錄，金管會分析，主要是雙11購物節促銷活動及百貨周年慶所致，而去年單月最高是在6月繳稅時的2951億元。