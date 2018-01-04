特斯拉公佈第4季銷售數量 Model 3身陷「生產

特斯拉週三 (3 日) 公佈 2017 年第 4 季的銷售數量，同時間再度將 Model 3 的量產時間延遲，僅管公司表示在面對「生產瓶頸」上，已有了重大進展，但預計在 2018 年第 2 季才能達到月產 5000 台目標，股價因此下跌至每股 317.25 美元。

特斯拉股價日線走勢圖

Model 3 是否能量產，對於特斯拉 (TSLA-US) 來說至關重要，Model 3 是目前消費者最負擔得起的車款，價格只有 Model S 的一半，若能順利達成量產，代表著特斯拉能因此打入大眾市場，並擺脫其他電動車生產商的追逐。