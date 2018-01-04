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特斯拉公佈第4季銷售數量 Model 3身陷「生產

鉅亨網2018/01/04 16:51
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特斯拉週三 (3 日) 公佈 2017 年第 4 季的銷售數量，同時間再度將 Model 3 的量產時間延遲，僅管公司表示在面對「生產瓶頸」上，已有了重大進展，但預計在 2018 年第 2 季才能達到月產 5000 台目標，股價因此下跌至每股 317.25 美元。

特斯拉股價日線走勢圖
特斯拉股價日線走勢圖

Model 3 是否能量產，對於特斯拉 (TSLA-US) 來說至關重要，Model 3 是目前消費者最負擔得起的車款，價格只有 Model S 的一半，若能順利達成量產，代表著特斯拉能因此打入大眾市場，並擺脫其他電動車生產商的追逐。

另一方面，有效率的生產以及順利的交貨，對特斯拉的現金流而言也很重要，目前公司以極快速度燒錢中，延遲交貨使特斯拉面臨消費者因為久候而取消訂單的風險。

特斯拉於 2017 年第 4 季，共交貨 29870 輛汽車，其中包括 1550 台 Model 3、15200 台 Model S 與 13120 台 Model X，這兩款車款的交貨量比起去年同期成長 27%，比上一季成長 9%，為公司迄今，表現最好的一季。

僅管特斯拉超過 2017 年預計交貨 10 萬台車的目標，全年共交貨 101315 輛，比 2016 年高出 33％，但投資者最關注的還是 Model 3 的生產和交貨量。產量方面，特斯拉表示，2017 年第 4 季共生產 24565 輛汽車，其中 Model 3 產量為 2425 台。

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