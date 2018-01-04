隱形眼鏡成販毒暗語 警攻堅逮兩毒販

（中央社記者黃麗芸台北4日電）雙北市警方在跨年期間強力掃毒，共查獲毒品214件、226人，毒品總重30.9公斤及起獲兩把槍枝。其中，許姓及洪姓男子以「隱形眼鏡」為暗語在網路販毒遭查獲，依法送辦。

台北市警察局刑警大隊毒品查緝中心今天舉行「雙北警北一區域聯防，默默守護耶誕跨年夜」破案記者會，市刑大副大隊長余永廉表示，因應去年底耶誕節和跨年活動等，為避免毒販趁隙滲入販毒，雙北市警察局自去年12月22日攜手緝毒。

余永廉指出，警方除針對大台北地區酒店、夜店、KTV及旅店等易涉毒品處實施大規模臨檢外，也在聯外道路封閉式路檢、盤查。