集點商品打質感牌 全聯樂看業績可有1成成長率

全聯自 2015 年引進德國雙人牌精品刀具作為集點商品後，隨即引發兌換熱潮，當時創下 100 萬件兌換量，而 2016 年、2017 年分別推出 WMF 餐具、WMF 鍋具後，兌換潮再掀高峰，兌換量分別為 130 萬件、120 萬件，不僅成功在婆婆媽媽客群間引爆話題，也成功刺激消費。

隨著消費者越來越精打細算，各零售業者集點商品也越來越強調高價值感，繼連鎖超商全家 (5903-TW) 昨 (3) 日推出集點新制並大打質感商品兌換牌後，連鎖超市龍頭全聯福利中心今 (4) 日也宣布，引進台灣獨家的英國名廚 Jamie Oliver 餐廚用品作為集點商品，樂觀看待可再推升業績成長幅度達 10%。

進入 2018 年後，全聯再度重手祭出台灣並未銷售的英國名廚 Jamie Oliver 餐廚用品，同時降低印花門檻，又適逢春節採購大檔，而兌換商品中甚至有領先全球首發的果汁調理機，全聯樂觀預期業績可再年增 10%。

全聯此次推出的 Jamie Oliver 餐廚用品共 9 款，最低不到 1 折可換購，全聯預期此次兌換量同樣可突破百萬件，其中以果汁調理機最受歡迎。

另一方面，全家也趕在新的一年開始宣布推會員制 2.0，將集兌點的期限從過去的 10 周延長到 1 年，並提供更多樣的兌換選擇。

同時，全家不落人後推出龐大陣容，讓全客層消費者都能找到適合自己的集點商品，不僅有過去消費者喜愛收集的肖像商品，甚至還有百貨名品喬治傑生名片夾、萬國通路 e-one 智慧型旅行箱，以及象印悶燒罐、飛利浦小家電等多種，大走實用和質感路線。