流感流行期增2例死亡病例　公費疫苗「押錯寶」了？

台南市立安南醫院健檢中心主任蔡忠紘醫師表示，B型流感病毒包括維多利亞株與山形株兩種，公費的三價疫苗每年根據世界衛生組織的預測結果，只會涵蓋其中一株，2017年10月開始施打的公費流感疫苗，就是涵蓋維多利亞株與另外兩種A型病毒株，但很遺憾的，目前社區流行的卻是山形株，與當初預測的不同，可說是公費疫苗「押錯寶」了。

不過，雖然社區流行的B型流感山形株，與公費流感疫苗株沒有吻合，但就算公費疫苗沒有猜對流行株，仍會有A型病毒的保護力，整體而言仍有3成左右的交叉保護力，且只要有打流感疫苗，就會減輕重症和死亡風險，至於自費的四價流感疫苗，有涵蓋兩種B型流感病毒的維多利亞株與山形株，若擔心公費疫苗保護力不夠的民眾，可前往醫療院所接種。

另外，蔡忠紘醫師提醒，流感併發的肺炎是致死的重要原因，上週新增的兩例流感死亡個案，都是有慢性病史，感染B型流感後併發肺炎而過世，因此，接種流感疫苗的同時，別忘了同時接種肺炎疫苗，可同時接種在左右手，方便又能獲得雙重保護。