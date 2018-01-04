NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈前球王穆雷傷勢不見好轉　缺席澳網柯有倫邀萌犬助陣甜唱　融化她的心理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

流感流行期增2例死亡病例　公費疫苗「押錯寶」了？

記者黃文博／台南報導2018/01/04 17:06
▲台南市立安南醫院副院長蔡宗欣以身作則施打疫苗。 （圖／記者黃文博翻攝，2018.01.04）
▲台南市立安南醫院副院長蔡宗欣以身作則施打疫苗。 （圖／記者黃文博翻攝，2018.01.04）

流感疫情正式進入流行期，疾病管制署統計上周類流感門急診已超過9.7萬人次，流感病毒型別以B型為主，一周內新增22例流感併發重症確定病例，其中18例都未接種本季流感疫苗，且新增2例流感死亡病例。

台南市立安南醫院健檢中心主任蔡忠紘醫師表示，B型流感病毒包括維多利亞株與山形株兩種，公費的三價疫苗每年根據世界衛生組織的預測結果，只會涵蓋其中一株，2017年10月開始施打的公費流感疫苗，就是涵蓋維多利亞株與另外兩種A型病毒株，但很遺憾的，目前社區流行的卻是山形株，與當初預測的不同，可說是公費疫苗「押錯寶」了。

不過，雖然社區流行的B型流感山形株，與公費流感疫苗株沒有吻合，但就算公費疫苗沒有猜對流行株，仍會有A型病毒的保護力，整體而言仍有3成左右的交叉保護力，且只要有打流感疫苗，就會減輕重症和死亡風險，至於自費的四價流感疫苗，有涵蓋兩種B型流感病毒的維多利亞株與山形株，若擔心公費疫苗保護力不夠的民眾，可前往醫療院所接種。

另外，蔡忠紘醫師提醒，流感併發的肺炎是致死的重要原因，上週新增的兩例流感死亡個案，都是有慢性病史，感染B型流感後併發肺炎而過世，因此，接種流感疫苗的同時，別忘了同時接種肺炎疫苗，可同時接種在左右手，方便又能獲得雙重保護。

關鍵字流感疫苗死亡病例疾病管制署安南醫院蔡忠紘
益品書屋東海巡迴展　翻轉孩子未來

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan