學者：轉型正義 應解決國歌爭議

蘇瑞鏘說，現行的「中華民國國歌」，歌詞源自1924年孫文在黃埔軍校開學典禮的訓詞；1928年成為中國國民黨的黨歌；1930年國民（黨）政府決定以該黨黨歌暫代國歌；1937年進而將黨歌作為國歌；1947年即將行憲之際，國民黨決定在政府未頒訂新國歌前暫仍照舊；1945年國民黨開始統治台灣，這首建構於中國的黨國歌，也就成了台灣這塊土地上的新國歌。

國史館近來舉辦一系列轉型正義的專題演講，議題多元，包括國歌、兩蔣威權統治、二二八事件情治人員等，今天則是邀請台北教育大學台灣文化研究所助理教授蘇瑞鏘專題演講「從黨歌到國歌-中華民國國歌的歷史形成及其爭議」。

（中央社記者葉素萍台北4日電）台北教育大學助理教授蘇瑞鏘今天說，解決國歌爭議，是今天追求轉型正義必須面對的重要課題；現在應該思考「重新徵求制訂一首新國歌，是否比較適合未來台灣國歌的新方向」。

蘇瑞鏘指出，這首黨國歌在戰後台灣史上曾引發許多爭議，特別是以黨歌為國歌、「三民主義」與「吾黨所宗」等歌詞，以及法位階等等。

他認為，在重視民主與轉型正義的今天，要面對過去的國家暴力，不僅是二二八與白色恐怖而已，還包括長久以來的黨國洗腦教育，國號、國父、國歌、國旗乃至國慶等黨國符碼都是；台灣人民長期被迫接受國民黨的黨國符碼，本身就是國家暴力的一環，解決國歌爭議是今天追求轉型正義必須面對的重要課題之一。

蘇瑞鏘說，從法位階來看，過去國民黨政府只用一張行政命令，就讓這首黨國歌用到今天，「既沒有立法，更沒有入憲，它的位階只是一個行政命令」。

至於應該怎麼改？他指出，「既然是行政命令，那就是看當局有沒有決心」。

蘇瑞鏘表示，「這些以黨領政所留下來的黨國遺緒，過去不合理，如果幾十年後就自動變合理，這說不過去」、「我認為（政府）應該做妥善的處理」。

他在回答聽眾提問指出，他贊用公投等民主機制來解決過去這些黨國不分的歷史遺緒；他也建議，不如效法孫文當年面對中華民國歌「卿雲歌」的態度，來個「廣延碩彥，大集群賢，再製禮作樂」，重新徵求制定一首以台灣為主體的新國歌，或許比較適合未來台灣國歌的發展方向。

另外，他也提到，過去反對更換國歌者所持的理由，主要是擔心中國的反彈，但是，中共在1949年建國以後，就已廢止這首中華民國國歌，實在沒有立場反對台灣人民更換這首國歌。1070104