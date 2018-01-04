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黑莓股價創4年來高 原來是因為這檔事...

鉅亨網2018/01/04 17:04
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綜合經濟通通訊社、中國證券網今 (4) 日報導，黑莓公司 (BB-US) 今日宣布，將與中國百度 (BIDU-US) 公司在快速發展的自動駕駛汽車領域展開合作，聯手開發一系列聯網、自動駕駛汽車項目。黑莓稱，百度將在其自動駕駛汽車平台阿波羅平台上使用黑莓的 QNX 操作系統。受到該消息的激勵，黑莓股價大漲 13%，來到 13.53 美元，創下 2013 年 3 月以來的高點。

黑莓股價

據新浪科技今 (4) 日報導，2010 年，黑莓以 2 億美元從哈曼國際手中收購了 QNX 系統。2016 年年底，黑莓在渥太華開設了首個自動駕駛汽車研發中心。2017 年 9 月，黑莓與汽車技術與零組件供應商德爾福 (Delphi Automotive) 簽署協議，德爾福的自動駕駛汽車平台將採用黑莓的 QNX 操作系統。

據悉，全球共有 40 多家汽車品牌採用 QNX 作為車載信息系統的操作系統，涵蓋數千萬輛汽車。2017 年 6 月，黑莓又發布了 QNX Hypervisor 2.0 版本軟體，旨在解決下一代自動駕駛汽車軟體最重要的兩項功能：安全 (safety) 和安保 (security) 問題。

經濟通通訊社報導指出，投資者及分析師預期 QNX 成為自動駕駛汽車領域的重要技術，而目前 QNX 已成為百度自動駕駛平台阿波羅的操作系統。而阿波羅亦已與主要車廠簽訂合約，包括福特汽車、現代汽車及一些中國車廠。

此外，高通 (QCOM -US)、日本電裝 (6902-JP) 及德爾福 AptivPlc(APTV-US) 等企業亦簽訂協議使用黑莓的軟體 QNX 開發自動駕駛技術，預計將在 2019 年產生效益。

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