〈房產〉推升房市動能 賴正鎰提建言 籲取消房產交易

全國商總理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰，今 (4) 日對房市的發展提出建言，建議包括全面取消持有稅和交易稅，加速高鐵沿線新興開發區，把社會宅和智慧宅全齡宅列為重點，續辦自購住宅補貼利息的前兩年零利率專案，並加速都市更新，推升房市動能。

賴正鎰預估，2018 全台房屋推案總量將再成長 15-21%，可望突破 9000 億元，回到 2010 年的推案水準，房市將呈現「價穩、量增」走勢，賴正鎰提出的建言，首要重點在於全面取消房屋持有稅與交易稅，包括取消課徵房地合一稅內外資持有兩年的 35-45% 交易重稅，讓全台房地產年推案總量重回復一兆元的水準。