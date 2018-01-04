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〈房產〉推升房市動能 賴正鎰提建言 籲取消房產交易

鉅亨網2018/01/04 17:04
鉅亨網 / NOWnews
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全國商總理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰，今 (4) 日對房市的發展提出建言，建議包括全面取消持有稅和交易稅，加速高鐵沿線新興開發區，把社會宅和智慧宅全齡宅列為重點，續辦自購住宅補貼利息的前兩年零利率專案，並加速都市更新，推升房市動能。

賴正鎰預估，2018 全台房屋推案總量將再成長 15-21%，可望突破 9000 億元，回到 2010 年的推案水準，房市將呈現「價穩、量增」走勢，賴正鎰提出的建言，首要重點在於全面取消房屋持有稅與交易稅，包括取消課徵房地合一稅內外資持有兩年的 35-45% 交易重稅，讓全台房地產年推案總量重回復一兆元的水準。

賴正鎰也認為，台灣高鐵通車 10 年來相關開發配套措施不足，應加重高鐵周邊重大建設，加速形成人口群聚效應；而 2018 年台灣老年人口將超過 14%，正式邁入高齡社會，政府除了加速推動長照 2.0 之外，也要關照小孩與銀養族全齡適居環境。

在購置自用住宅的政府補助方面，賴正鎰指出，財政部已放寬青年安心成家購屋貸款已拉高到 800 萬元，可分 30 年償還，受理到今年底，但內政部提供 210 萬元利息補貼方案只到去年 8 月底止，建議內政部續辦並提供首購族 250 萬元的前兩年零利率補貼利息貸款方案，以減輕青年首購負擔。

同時，全台屋齡 30 年以上老屋高達 384 萬戶，賴正鎰也表示，希望今年能完成都市更新條例修正案，以利加速改善都市風貌與人民居住環境。

鄉林日 K 線圖

 

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