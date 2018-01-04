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海上驚魂！漁網滿是未爆彈　新竹縣漁民：從來沒這麼多

記者常似虎／新竹縣報導2018/01/04 18:06
▲新竹縣漁民出海捕撈，漁網內赫然出現近10顆未爆彈。（圖／記者常似虎翻攝 , 2018.01.04）
▲新竹縣漁民出海捕撈，漁網內赫然出現近10顆未爆彈。（圖／記者常似虎翻攝 , 2018.01.04）

摸魚摸到大白鯊已經夠恐怖了，撈魚撈到砲彈，更是驚嚇萬分！新竹縣有漁民出海捕撈，一起網竟然有近10顆未爆彈，嚇得立刻返港，報請軍警海巡單位處理。漁民表示過去也曾撈到未爆彈，但從未有如此多數量，直呼誇張。


▲新竹縣漁民出海捕撈，漁網內赫然出現近10顆未爆彈。（圖／記者常似虎翻攝 , 2018.01.04）

據了解，楊姓漁民今(4)日下午駕駛漁船出海，在鳳鼻隧道外海下網捕撈，收網時頗為沉重，還以為是大魚入網；沒想到網子一上船讓人傻眼，竟然是大大小小的砲彈，滿心期盼的大豐收，成了一顆顆的「憤怒魚」砲彈，只能心驚膽顫的趕緊返港，通報相關單位。


▲新竹縣漁民出海捕撈，漁網內赫然出現近10顆未爆彈。（圖／記者常似虎翻攝 , 2018.01.04）

竹北分局後湖派出所、陸軍裝甲指揮部、海巡坡頭安檢所等單位小心翼翼，還請來消防隊警戒待命，初步判斷疑為8-10枚制式未爆彈，長約30-40公分左右，外表皆已鏽蝕，辨認不易。


▲新竹縣漁民出海捕撈，漁網內赫然出現近10顆未爆彈。（圖／記者常似虎翻攝 , 2018.01.04）

前鳳坑村村長姜政焜表示，陸軍裝甲部隊坑子口靶場長期對著該海域射擊，漁民當然會撈獲未爆彈；過去漁民也曾撈到未爆彈，只是從來沒這麼多。

關鍵字新竹縣坡頭漁港未爆彈坑子口靶場裝甲指揮部
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