NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈屏科大學子創思亮點　打造創業舞台華航空姐運毒？驗無指紋不起訴理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

阿里山林鐵轉型永續發展　林務局召開員工說明會

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/01/04 18:08
▲阿里山林鐵轉型永續發展。（圖／記者邱嘉琪攝 , 2018.01.04）
▲阿里山林鐵轉型永續發展。（圖／記者邱嘉琪攝 , 2018.01.04）

行政院106年6月15日核復同意由林務局成立專責單位營運發展阿里山森林鐵路，並應衡酌文資保存、產權、營運、財務及人力需求等層面，汲取相關國外觀光登山鐵路營運經驗，串連森林遊樂區及森林鐵路，整合觀光、文化、生態與農產等資源，提高周邊業務附加價值，創造多元業外收益。

為讓林鐵員工了解專責單位辦理進度與工作權益及充分表達意見，林務局於106年8月30日（奮起湖、阿里山、嘉義等3場）、106年11月16日（嘉義1場）及107年1月3、4日（奮起湖、阿里山、嘉義等3場），共召開7場次說明會。有關員工希望能有選擇留在林務局或臺鐵局的權利，及不以約聘僱人員進用的主要訴求，農委會已於106年11月15日將「行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處」暫行組織規程、辦事細則及編制表草案陳報行政院，並建請行政院同意合理保障林鐵員工權益，並尊重其移撥安置意願，及參照現有「臺鐵局阿里山森林鐵路管理處人員管理要點」訂定管理規章及薪給標準。

林務局業依行政院核示積極籌辦成立專責單位，並與臺鐵局完成行政契約延長至107年6月30日之程序，兩局均有共識會保障現有員工最大權益。另林務局嘉義林管處與臺鐵局森林鐵路管理處亦將定期召開會議討論業務移轉相關工作，確保無縫接軌，林務局嘉義林管處也請所有員工安心工作，共同為阿里山林鐵永續發展而努力。

關鍵字林務局阿里山森林鐵路
魚網滿是未爆彈！漁民出海驚魂返港稻米產銷契作集團產區　歡迎申請

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan