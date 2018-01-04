阿里山林鐵轉型永續發展　林務局召開員工說明會

行政院106年6月15日核復同意由林務局成立專責單位營運發展阿里山森林鐵路，並應衡酌文資保存、產權、營運、財務及人力需求等層面，汲取相關國外觀光登山鐵路營運經驗，串連森林遊樂區及森林鐵路，整合觀光、文化、生態與農產等資源，提高周邊業務附加價值，創造多元業外收益。

為讓林鐵員工了解專責單位辦理進度與工作權益及充分表達意見，林務局於106年8月30日（奮起湖、阿里山、嘉義等3場）、106年11月16日（嘉義1場）及107年1月3、4日（奮起湖、阿里山、嘉義等3場），共召開7場次說明會。有關員工希望能有選擇留在林務局或臺鐵局的權利，及不以約聘僱人員進用的主要訴求，農委會已於106年11月15日將「行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處」暫行組織規程、辦事細則及編制表草案陳報行政院，並建請行政院同意合理保障林鐵員工權益，並尊重其移撥安置意願，及參照現有「臺鐵局阿里山森林鐵路管理處人員管理要點」訂定管理規章及薪給標準。