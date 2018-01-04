王炳忠物品遭扣押聲請發還 北院駁回

王炳忠的委任律師陳麗玲也在去年12月25日受訪時表示，檢調當天的搜索過程有問題，應該不能扣押實體物品，如手機、電腦等，只能扣押電磁紀錄，所以向北院聲請準抗告，請求撤銷扣押處分。

本案聲請人有王炳忠等7人，他們主張台北地方法院核發的搜索票上，勾選的搜索對象為「電磁紀錄」，但搜索人員卻查扣電磁紀錄的載體（行動電話、電腦），已逾越搜索扣押範圍。

（中央社記者王揚宇台北4日電）新黨發言人王炳忠住處日前遭調查局持搜索票搜索，手機等物遭扣押；王炳忠律師認為搜索過程有問題，應只能扣押電磁紀錄，向北院提起準抗告；北院近日駁回。

北院認為，偵查機關執行搜索時，透過翻查乘載該電磁紀錄的載體，沒有逾越搜索範圍，而且偵查機關查扣此載體，雖然會對所有人、使用人的財產形成暫時性影響，但偵查機關有善盡保管的義務，也是為了確保電磁紀錄的完整性、正確性及證據可信的必要方式，並非要剝奪載體權利人的權利。

北院新聞參考資料提到，本案聲請人未曾向台北地檢署聲請發還扣押物，北院無從依據刑事訴訟法第416條第一項第一款規定，審酌北檢檢察官扣押物發還准駁處分的合法性。

此外，關於王炳忠主張搜索票上蓋的僅有北院法官私章，並無簽名或職章，質疑這是非法核發搜索票；北院指出，搜索票確實經過法官用印，參考民法第三條第一項、第二項規定，以及最高法院85年度第12次刑事庭會議決議意旨等，這與簽名生同等效力，符合刑訴法相關規定。

北檢調查王炳忠等人疑涉國家安全法案件，19日清晨指揮警、調單位持搜索票到王的家中等處搜索；王炳忠、林明正、侯漢廷、陳斯俊等4名新黨青年軍，以及王炳忠的父親等人被帶回調查局接受偵訊；檢方複訊後將他們全數請回。1070104