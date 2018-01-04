交銀首席經濟學家連平 看中國2018年的3個風險

經濟通通訊社今 (4) 日報導，交通銀行首席經濟學家連平在發布會表示，2018 年中國經濟將平穩運行，增速可能略放緩，預期全年經濟增速為 6.7%，他並表示，2018 年中國經濟可能存在三個風險，包括發達經濟體系貨幣政策正常化對新興經濟體資本流動和貨幣匯率可能形成衝擊，美國推行貿易保護主義對中國出口帶來負面影響。

報導指出，連平預計 3 大動能在 2018 年可能出現「一升一緩一穩」態勢，即出口增速回升，投資增速放緩，消費增速平穩。出口在美國，歐洲等主要經濟體繼續復甦的帶動下，增速會繼續上升，幾大主要貿易夥伴經濟的改善，將有利於中國出口增長，預計 2018 年中國出口增速高於 2017 年，達到 10% 左右。



連平還提到，金融去槓桿、企業去槓桿、金融協調監管政策收緊等因素，都會影響固定資產投資的資金來源。他預計 2018 年固定資產投資增速放緩到 6.5 左右。