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傳LG將加入蘋果OLED供應鏈 生產「iPhone

鉅亨網2018/01/04 17:12
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蘋果計畫明年將推出不同尺寸的 OLED 螢幕機型，據《韓國先驅報》報導，LG 電子可能成為 6.5 吋的 OLED 螢幕供應商，預計今年下半季將小幅出貨 1500 萬 - 1600 萬組，而三星電子將持續提供蘋果 5.8 吋或 6 吋 OLED 螢幕。

LG 為蘋果 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 的 LCD 螢幕供應商，而三星則是為目前 iPhone X OLED 螢幕唯一供應商，每月產量超過 1000 萬組，但這件事情在今年下半年可能會有所改變。

傳去年 7 月時，蘋果投入 27 億美元資金，進入 LG 的 OLED 螢幕生產線，以幫助公司未來 OLED 螢幕量產，當時市場認為 LG 將從 2019 年開始供貨，但目前看起來時間點可能提早。

但 LG 在 12 月份提交了一份監管文件，以回應媒體報導，公司寫道：「關於供應蘋果 iPhone X OLED 螢幕的協議，目前沒有任何已確定細節，若有任何事情達成協議，我們將在一個月內進行公佈。」

這代表著，最近幾天可能會有來自 LG 的官方回應，但目前基於商業機密，LG 並沒有針對與蘋果的合作案多作回應，甚至沒有公開承認蘋果為其客戶。

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