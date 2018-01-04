傳LG將加入蘋果OLED供應鏈 生產「iPhone

蘋果計畫明年將推出不同尺寸的 OLED 螢幕機型，據《韓國先驅報》報導，LG 電子可能成為 6.5 吋的 OLED 螢幕供應商，預計今年下半季將小幅出貨 1500 萬 - 1600 萬組，而三星電子將持續提供蘋果 5.8 吋或 6 吋 OLED 螢幕。

LG 為蘋果 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 的 LCD 螢幕供應商，而三星則是為目前 iPhone X OLED 螢幕唯一供應商，每月產量超過 1000 萬組，但這件事情在今年下半年可能會有所改變。

傳去年 7 月時，蘋果投入 27 億美元資金，進入 LG 的 OLED 螢幕生產線，以幫助公司未來 OLED 螢幕量產，當時市場認為 LG 將從 2019 年開始供貨，但目前看起來時間點可能提早。