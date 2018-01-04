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教部實習專法 教團籲不分型態一致性保障

中央社2018/01/04 17:11
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北4日電）教育部近日研擬「專科以上學校校外實習教育法」草案，全教總今天表示，學生校外實習不易區分為一般型或工作型，建議不區分型態，給學生實習一致性保障。

教育部近日研擬「專科以上學校校外實習教育法」草案，針對校外實習訂定權益保障、管理、收費、爭議處理、監督考核與罰則等規範，全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿表示，在充分保障實習生權益及給予實習單位適當誘因前提下，對此專法樂觀其成。

全教總指出，校外實習目的在使學生提早體驗職場，建立正確的工作態度，教育部草案將校外實習分為一般型與工作型，一般型以學習為目的，屬學生身分，工作型則在學習外有勞務提供，兼具學生及受僱者身分，應符合勞動法規的規範。

全教總認為，校外實習制度是替企業培育人才，給予實習生受僱者應有的權利並不是在增加企業成本，而是幫企業建立人力資產，加上如何區分一般型和工作型本身就是個爭議很大的問題，如果專法有差別待遇，將無法充分保障學生勞動權益。

對於實習法草案，全教總提出幾點建議，希望學生校外實習不區分型態，給予一致性保障，並將學校、學生、實習單位三方的權利義務關係明確化；而校外實習型態多元，應檢視各業別適用的法規是否與草案內容有矛盾，專法也應建立校外實習傷亡的預防及回報機制，供主管機關及學校查核。1070104

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