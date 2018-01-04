川普威脅中止援助 巴勒斯坦：耶路撒冷是「非賣品」

綜合星島日報、香港明報報導，川普周二 (2 日) 在 twitter 推文砲轟：「我們每年付給巴勒斯坦數億美元，卻沒獲得感激或尊敬。既然巴勒斯坦人不再有和談意願，我們未來何必再付這麼多錢給他們？他們甚至不想與以色列談判遲遲未有進展的和平協議。」暫時不清楚川普說的是不是要砍掉對巴勒斯坦的所有援助預算。

美國總統川普承認中東和平進程陷入僵局，威脅可能切斷美國對巴勒斯坦的援助。美國目前每年提供總值超過 3 億美元的援助給巴勒斯坦。巴勒斯坦官方昨 (3) 日反擊，稱民眾不會被「勒索」，又稱耶路撒冷是「非賣品」。

(圖：川普 twitter)

據美國政府數據顯示，2016 年美國向巴勒斯坦提供 3.19 億美元援助。美國駐聯合國大使海利 (Nikki Haley) 周二 (2 日) 表示，川普不希望再資助「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處」(UNRWA)，直至巴勒斯坦人同意重回談判桌。美國是 UNRWA 最大捐款國，2016 年提供近 3.7 億美元。

川普去年 12 月宣布承認耶路撒冷為以色列首都後，掀起以巴暴力衝突浪潮，也惹來阿拉伯世界普遍抨擊。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的發言人魯代納 (Nabil Abu Rudeina) 反擊川普說，耶路撒冷是「非賣品」，「耶城是巴勒斯坦國永遠的首都，不會為黃金或數十億美元而出售」。

他表示，巴勒斯坦並非反對談判，但須基於國際法及確認東耶為獨立的巴勒斯坦國首都方案。

另一方面，以色列國會周二通過一項法律修正案，強化對耶路撒冷的控制。根據修正案，以色列政府未來對耶路撒冷地位問題的任何改變，都必須獲得國會中超過 2/3 議員的支持。

這將過去國會中半數以上支持的門檻，提高到全部 120 名議員的 80 人以上。巴勒斯坦自治政府對此表示譴責，稱這是對巴勒斯坦人民「宣戰」。