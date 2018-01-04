第1季CES、MWC加持　台股科技基金超夯

每年第一季科技類股總是不乏創新題材，科技業年度兩大重量級國際展覽CES與MWC，讓科技基金表現也受到鼓舞。觀察近一周台股科技基金近期表現，26檔科技基金近一周不但全數正報酬，平均績效也高達4.9%表現出色。市場法人表示，創新科技題材往往是新的一年中科技產業投資的風向球，投資人可趁機布局科技基金。

群益投信表示，科技業年度重量級國際展覽，一是固定在每年一月舉辦的 CES國際消費電子展，緊接在後的則是落在二、三月舉辦的MWC世界通訊展。CES展是全球最大最熱門的消費技術電子展，從1967年以來都是創新技術登場的最重要舞台，是科技趨勢前哨站，相關概念股有機會表態成為台股亮點。