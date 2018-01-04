第1季CES、MWC加持　台股科技基金超夯

每年第一季科技類股總是不乏創新題材，科技業年度兩大重量級國際展覽CES與MWC，讓科技基金表現也受到鼓舞。觀察近一周台股科技基金近期表現，26檔科技基金近一周不但全數正報酬，平均績效也高達4.9%表現出色。市場法人表示，創新科技題材往往是新的一年中科技產業投資的風向球，投資人可趁機布局科技基金。
群益投信表示，科技業年度重量級國際展覽，一是固定在每年一月舉辦的 CES國際消費電子展，緊接在後的則是落在二、三月舉辦的MWC世界通訊展。CES展是全球最大最熱門的消費技術電子展，從1967年以來都是創新技術登場的最重要舞台，是科技趨勢前哨站，相關概念股有機會表態成為台股亮點。
基金經理人陳煌仁表示，今年CES參展產品的五大趨勢分別為平板電腦、超輕薄筆電（Ultrabook）、網路電視加上3D功能、連網汽車、應用程式（App）。其中較引人注目的是，今年多家車商預料將與網路軟體大廠合作，把汽車當作軟體平台，打造「四輪電腦」。
另外，音樂串流服務MOG打算宣布與多款汽車合作，車用電子領域未來發展不容小覷，台灣相關科技產業前景可期。陳煌仁指出，就產業面而言，2018年的趨勢題材，包括AI人工智慧、3D感測、電動車、5G通訊，這些都是今年可以多留意的投資重點。
而第一金投信也看好科技「3A」，即AI人工智慧、ADAS先進駕駛輔助系統與AR/VR擴增和虛擬實境的發展。基金經理人黃筱雲表示，此次CES展官方網站巧妙以「無人機」作為宣傳圖片，討論主題包括機器人、AI人工智慧、智能家庭、智慧醫療、自動駕駛、AR/VR等娛樂應用，凸顯AI、ADAS與AR/VR等3A產業，正是當前科技業發展與市場投資主流，將吸引越來越多投資人關注，炒熱科技基金投資話題。