螞蟻金服買速匯金失敗 美審查中資趨嚴

（中央社台北4日電）螞蟻金服收購速匯金告吹，這是美國總統川普上任以來，華府阻撓的最大美中交易之一，令曾允諾要帶百萬個工作機會給美國的馬雲臉上無光。分析指，對於來自中國的投資，美國的審查將更嚴。

美國以「國家安全」為由，阻止阿里巴巴關係企業螞蟻金融服務集團以12億美元收購美國電匯公司速匯金國際（MGI）。英國廣播公司（BBC）中文網指出，這是川普上台以來，華府阻撓的最大一宗美中交易之一。

中國電商巨頭阿里巴巴集團董事會主席馬雲曾答應川普，將製造百萬個美國工作機會，這次交易告吹被視為對馬雲一大打擊。