螞蟻金服買速匯金失敗 美審查中資趨嚴

（中央社台北4日電）螞蟻金服收購速匯金告吹，這是美國總統川普上任以來，華府阻撓的最大美中交易之一，令曾允諾要帶百萬個工作機會給美國的馬雲臉上無光。分析指，對於來自中國的投資，美國的審查將更嚴。
美國以「國家安全」為由，阻止阿里巴巴關係企業螞蟻金融服務集團以12億美元收購美國電匯公司速匯金國際（MGI）。英國廣播公司（BBC）中文網指出，這是川普上台以來，華府阻撓的最大一宗美中交易之一。
中國電商巨頭阿里巴巴集團董事會主席馬雲曾答應川普，將製造百萬個美國工作機會，這次交易告吹被視為對馬雲一大打擊。
分析指出，美國在對中交易上採取了更強硬的態度。去年試圖就中國侵犯智慧財產權問題展開調查，美國政客和軍方領袖呼籲要密切留意中國在美國的投資，特別是科技行業。
美國去年9月也曾阻止中資公司峽谷橋梁資本夥伴以13億美元收購專門製作電腦晶片的美國萊迪斯半導體製造商，聲明指出有關風險涉及智慧財產權的轉移。
其他被美國介入的交易包括：中國泛海控股集團擬以27億美元收購美國最大的長期護理保險公司GenworthFinancial；中國私募股權投資基金東方弘泰擬以14億美元入股美國移動營銷平台AppLovin。
螞蟻金服收購速匯金告吹，主要還是在個資的保護上出現疑慮。美國戰略與國際研究中心中國商業及政治經濟項目總監甘迺迪（Scott Kennedy）說：「中國在保障私隱及個人資料方面的名聲一向不怎麼樣。」
甘迺迪認為，即使政治環境不一樣，這宗交易同樣會被嚴格審查，而美國兩黨政客也愈來愈傾向反對中國投資。大趨勢的確是走向更嚴格的方向，美國在中國不公平貿易方面的共識愈來愈強。1070104