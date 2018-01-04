台東利嘉溪伏流取水 部落擔心影響生態

（中央社記者盧太城台東縣4日電）自來水公司計畫在台東利嘉溪上游汲取溪下伏流水。下游魯凱族達魯瑪克部落擔心影響溪流生態。自來水公司董事長郭俊銘允諾會尊重地方意見。

供應台東地區用水系統的利嘉淨水場，取用利嘉溪地面水，但汛期間濁度升高，超出淨水場處理極限，必須減量出水或停場清理，影響台東地區民生用水。

台灣自來水公司計畫在利嘉溪上游河床埋設地下管線，汲取河床下經砂礫初步過濾後低濁度的伏流水，完工後可穩定利嘉淨水場處理效能，維持台東地區供水穩定。

不過下游達魯瑪克部落魯凱族人擔心破壞利嘉溪生態，日前向立法委員劉櫂豪陳情。