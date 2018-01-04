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中央社

北港清道整頓交通 春節遊客更順暢

中央社2018/01/04 17:18
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱雲林縣4日電）北港朝天宮是朝拜媽祖聖地，香客絡繹於途，但是去過北港的遊客都有停車不便的經驗，北港鎮公所與警方今天聯手執行「清道專案」整頓交通，有路霸、強銷金紙者將依法開罰。

北港朝天宮香火鼎盛，每年香客不斷，尤其是農曆1月春節、3月媽祖誕辰時期，更是人潮如織，不過公有停車場無法滿足需求，住戶或商家的門口成了車輛爭停空間，衍生路霸情況，引人詬病。

北港鎮公所和雲林縣警察局北港分局，今天召開「春節期間交通維持研討會」，相關單位共商對策尋求解方，希望多管齊下，解決長期為人詬病的路霸問題。

北港鎮長張勝智指出，鎮公所去年在河川地設置臨時停車場，提供500個以上停車位，今年將在河川地另闢道路，連結第一停車場與臨時停車場，並擴增臨時停車場空間。

至於北港朝天宮周邊的路霸問題，北港警分局長李憲蒼說，編排警力加強執行清道專案，今天並由警方會同清潔隊，在中山、中正、民族、大同、仁和等重要路段，取締攤販並清除路霸，勸導維護鎮容。

李憲蒼表示，警方從1月至5月編排「清道專案」勤務強力執行，維護用路人權利，對占用道路、強行推銷金紙等，將先勸阻，若不依從，將以違反道路交通管理處罰條例及廢棄物清理法取締告發開罰。1070104

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