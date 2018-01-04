氣候異常農民退場 蓮霧種植面積減半

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）近幾年的氣候異常如颱風、豪雨、暖冬及霸王級寒流等都造成蓮霧重大損害，每一次的天災都有蓮霧農退場，農改場助理研究員說，目前全國蓮霧面積與最盛時比較，已減少了一半。

「未來蓮霧會是貴參參的水果」高雄區農業改良場助理研究員陳思如說，蓮霧最主要的產地在高屏地區，其中屏東佔了7成，全國蓮霧栽培面積從最盛時的8000多公頃到現在只剩下3600公頃，屏東從7000多公頃跌到現在的2600多公頃。

陳思如表示，88水災、前幾年的霸王級寒流、105年的3個颱風及近幾年每年的豪雨淹水，都導致蓮霧農紛紛退場；蓮霧最怕豪雨淹水，沿海地區常常一淹就是一週以上，常把蓮霧樹泡死，連續下雨也易讓蓮霧裂果及影響催花，因此，沿海地區的黑珍珠蓮霧產地枋寮鄉近幾年農民紛紛改種愛文芒果或水稻。