動畫國片幸福路上　卓冠廷祝票房長紅

（中央社記者郝雪卿台中4日電）國產動畫電影「幸福路上」將於5日全台上映，劇組今天在台中市政府舉辦首映宣傳活動，由於影片中有多處台中的場景，台中市新聞局長卓冠廷希望市民支持，票房開出紅盤。

「幸福路上」下午在市府樓舉辦台中宣傳活動，導演宋欣穎代表致贈一幅台中市長林佳龍與劇中角色「貝蒂」合影的Q版畫像，還有以「168」號門牌號碼象徵「一路發」的台中幸福大道電影海報，感謝台中市對電影製作的大力協助。

卓冠廷表示，宋欣穎於102年創作的動畫短片「幸福路上」廣獲肯定，之後開始籌拍動畫電影，歷時約4年，明天將正式上映，這不僅是宋欣穎個人的嘗試，也是台灣動畫的共同嘗試，台中市有幸成為片中的一部分，他感到與有榮焉，也很感動。