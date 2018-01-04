台灣燈會主燈、小提燈搶先亮相　張花冠：打破傳統燈會

今年主燈首次以雙主體型態呈現，融入嘉義人文歷史，藉由眺望未來的原住民孩童與台灣犬，佇立於阿里山雲海山巔，展現狗的忠義本性，並以孩童的赤子之心展現未來新希望，原住民小朋友用揮手之姿向世界Say Hello，傳遞幸福與歡笑，讓世界看見台灣、看見嘉義。

2018台灣燈會將於2月16日在嘉義縣盛大開幕，由中研院院士曾永義命名為「忠義天成」的主燈訂於3月2日展燈。嘉義縣長張花冠、交通部觀光局長周永暉、中華電信股份有限公司董事長鄭優，今（4）日上午在台北圓山大飯店揭開主燈造型神秘面紗，名為「達力狗」的小提燈也同步亮相，吸引目光。



▲觀光局公布2018臺灣燈會主燈和小提燈造型。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.01.04）

觀光局表示，「忠義天成」主燈總高度21公尺，燈光設計將採用全新4D折射方式展現光柵片視效，使用全彩LED燈呈現出1千2百萬種以上的畫素色彩，無論民眾自何角度觀賞主燈，都能欣賞到千變萬化的光學奇幻美景。

取名「達力狗」的小提燈造型超Q又可愛，小狗的四肢還設計有腳印刀模，小朋友夜晚提著小燈前後搖晃時，地上還能看到會動的反光腳印，有如小狗跟小朋友互動般，創意看得見。

張花冠指出，今年燈會從2月16日（大年初一）開始，主燈3月2日（元宵節）開燈，展期到3月11日止，為期24天，將創下台灣燈會三「最」紀錄，分別是「展期最長（24天）、面積最大（50公頃）與感官之最（首創以陸海空三面向呈現燈藝）」，打破往年平面型傳統燈會，讓民眾首次體驗「抬頭看天空飄的燈、低頭看水裡漂的燈」。

張花冠表示，2018臺灣燈會將以觀光、科技、文化及藝術展現創意，從傳統走向科技，從工藝走向藝術，匯集多名藝術家打造嘉義藝術燈區，結合科技的力量，增添燈區的互動性及趣味性，主打「在地藝術」、「科技手法」及「互動趣味」，視覺效果超「Bang」的。

今年嘉義縣政府首創「雙舞台」展演，邀請國內外知名表演團體共襄盛舉，2月16日起，天天演出，保證精采；尤其燈會展期結合過年返鄉及連假出遊人潮，展區鄰近高鐵嘉義站，縣府建議遊客多多利用高鐵、台鐵及公共運輸，輕鬆賞燈免塞車，一同來欣賞匯集藝術及高端科技的超炫燈會。