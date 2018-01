速食業市占率大戰白熱化 齊推低價超值組合餐吸引客流

百勝餐飲公司 (Yum Brands Inc.) (YUM-US) 旗下的塔可鐘也表示,炸薯條是該連鎖店計劃今年推出的 20 種最新的 1 美元產品之一,在其已售出的 20 種「主要」1 美元產品中,包括一些炸玉米餅和墨西哥捲餅。

溫蒂公司 (WEN-US) 也加入戰局,週三表示,它擴大了連鎖店的「4 美元買 4 樣」菜單,選項包括 8 道主菜,如漢堡和雞肉三明治。每道主菜都可搭配雞塊、小份炸薯條和一杯飲料,只需 4 美元。

Jack in the Box Inc. (JACK-US) 本週也推出了「傑克超值組合餐」,包含價格從 1 美元到 5 美元不等的食品。

這些公司的低價措施目的都是為了搶奪對手的市場份額,或者至少保護它們擁有的份額,並通過所謂的超值產品來推動銷售。

即使這些連鎖店從這些便宜的產品中賺得不多,「其目的只是要讓人們踏入餐廳」,投資研究公司晨星公司(Morningstar Inc.)行業分析師 R.J. Hottovy 說:「現在是市占率大戰」。

它們的目的,是一旦顧客走進去,就可能會購買價格更高、利潤率更高的商品。 Hottovy 說:「你去買 1 美元的漢堡,但是可能會加點一杯飲料或配菜。」

就麥當勞而言,一些分析師表示,自從取消原有的超值菜單後,旗下美國餐廳近幾年來的客戶流量下滑,亟需新的超值菜單來扭轉現況。

麥當勞業務仍然繼續成長。2017 年第 3 季美國同店銷售額或至少開店 1 年的同店銷售額比上年同期增長 4.1%。去年股價大漲 44%,季度股息上調 7%。但是,麥當勞決心阻止客流量的下滑。

新的麥當勞超值菜單提供了 1 美元、2 美元或 3 美元的各種漢堡、雞肉食品和早餐,其中包括 3 美元的快樂兒童餐,這是麥當勞第一次將其列入全國超值菜單之一。

投資公司 BTIG 分析師 Peter Saleh 在給客戶的報告中表示,「我們認為這個超值產品應該可以讓麥當勞的流量回流。」他補充說,自 2013 年以來,麥當勞的銷售額下降了約 29 億美元。

麥當勞去年總收入達到 246 億美元,其中包括公司直營店的銷售額和加盟商的收入,這些加盟商經營著全球麥當勞 85% 的店面。

Saleh 說:「經過數年的守勢,我們認為麥當勞終於重新採取進攻戰略。」

但是塔可鐘、溫蒂和其他競爭對手也處於攻勢之中。

塔可鐘在加州擁有 845 個銷售點和 3.4 萬名員工,他們斷言:無論麥當勞和其他人採取什麼措施,其「 1 美元產品都是至高無上的」。

但 Hottovy 說,其他因素「正在侵蝕速食的消費支出」,如工資增長緩慢和租金及醫療保健成本上升。他說,與此同時,「雜貨店變得更加實惠」,尤其是在沃爾瑪(Wal-Mart Stores Inc.)(WMT-US) 和 Target Corp. (TGT-US) 等大型折扣店。

