時力15問監委被提名人 黃世銘案也在內

時代力量黨團表示，問卷包括兩大部分，分別是個人基本資料和15個問題，個人資料包含監督政府等改革活動或人權保障活動參與資歷、參與過的政黨及政黨活動等。

時代力量黨團下午發布新聞稿中說，時代力量黨團秉持進入立法院以來的初衷，認為國會行使人事同意權應進行嚴謹、慎重的實質審查，因此在今天對11名監察委員被提名人正式發出問卷，請被提名人作答。

（中央社記者蘇龍麒、蔡佳伶台北4日電）民進黨立法院黨團擬在立法院臨時會處理監察委員人事同意權案，時代力量立法院黨團今天對監委被提名人發出問卷，詢問包括對前檢察總長黃世銘彈劾案未通過的立場。

給監委被提名人的15個問題則包括監察院是否應廢除、如果不贊成監院廢除，是否贊成縮減監委人數、行使職權是否會堅守憲政分際，不為特定政黨背書、監委面對個案是否須利益迴避等。

此外，時代力量黨團問卷中也問到被提名人，「對於黃世銘違法洩密之彈劾案未通過之立場，若您為監察委員是否同意」？以及「行政機關偵查消極（324行政院事件），是否應彈劾相關人員」？是否應主動調查中央及地方行政機關違反預算法購買新聞的違法情事？關於警消過勞情形、原住民諮商同意權的監察權行使。

時代力量立法院黨團總召徐永明告訴中央社記者，問卷內容包括監察院的定位、監察院的改革、針對過去引起爭議的個案等，需要被提名人清楚的表達。

他表示，黃世銘案法院都判有罪了，監察院的處理程序卻不透明，結果沒有通過，讓民眾對監察院公信力與存在有著最大的質疑，也重挫民眾對監察院的觀感。監察院的標準應該比法律高，法院都判黃世銘有罪了，監察院彈劾卻沒有通過，因此希望各被提名人表態。1070104