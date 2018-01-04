服務業要被搶飯碗了 LG將發表3款飯店、機場、賣場

對於服務業從業人員來說，這恐怕不是個太好的消息。

南韓 LG 下周將在拉斯維加斯舉行的全球消費電子展 CES 上展示三款概念機器人，專門針對旅館、機場和超市的商業用途開發，可以取代大部分的現場服務人員。

點送餐機器人

這款機器人可以在飯店和機場休息室為旅客提供送餐服務，只需要在機器人身上內置的觸控謍幕點選需要餐飲，確認後，送餐機器人在取得餐點飲料後送到，基本上可以取代服務人員，並且全天候工作。

搬運工機器人

這款機器人除了適用於用於機場服務，將行李送到登記處旁邊，以方便旅客快速辦理登機手續外，還可以處理酒店的入住和退房服務，並將行李搬運到客房。目前日本已有酒店業者試用機器代替人類。