長榮連5年七星 入選20大最安全航空公司

長榮航空引述AirlineRatings.com總編輯傑佛瑞‧湯瑪士（Geoffrey Thomas）的談話：「我們所遴選出的全球20大最安全航空公司是飛航安全的典範，皆獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。」

長榮航空今天發布新聞稿，AirlineRatings.com公布的評比結果，其他入選的航空公司還包括澳洲航空、全日空、國泰航空、阿聯酋航空、阿提哈德航空、日本航空、德國漢莎航空、新加坡航空及紐西蘭航空等國際知名航空公司。

長榮航空表示，飛航安全是長榮航空的核心價值，捍衛飛安是一項只有起點、沒有終點，只有更好、沒有最好的工作，長榮航空未來仍將繼續秉持「追求安全、絕不妥協」的理念，繼續維持優良的飛安紀錄，確保旅客安全、舒適的旅程。

AirlineRatings.com自2013年起，進行「全球最安全航空公司」評比，這次評選範圍包括全球409家航空公司，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等項目，進行第二重嚴格評比，遴選出全球最安全航空公司。

長榮航空飛安的表現馳名國際，除了被AirlineRatings.com評選為全球最安全航空公司外，也多次榮獲英國著名航空服務調查機構SKYTRAX、德國航空安全資料中心JACDEC等國際權威機構的高度肯定。1070104