賴正鎰：房市上揚 全台推案總量約9千億

賴正鎰指出，2016年受房地合一稅等影響價量表現，2017年全台推案量約7455億元，年增25.7%，推案總戶數5萬754戶，成長38.9%；展望2018年，建商們為避開下半年縣市長選舉的干擾，大多會集中在上半年推案，估計全年推案總額將再成長15%到21%，有機會突破9000億元，推案戶數達6萬戶，回到2018年前的水準。

全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天舉行「2018不動產的新型態與新思維」記者會。他表示，新台幣升值，兌美元會在29.5元到30元間，資金將會停留在台灣，在利率約1.6%的低利下，這些資金將前進股市和房市；以現今股市每天成交量約1100億元，應再拉升到1500億元。

（中央社記者韋樞台北4日電）鄉林建設董事長賴正鎰認為，2018年全國房市都在上揚軌道中，建商為避免選舉干擾，大多會集中在上半年推案，預估2018年推案總量約新台幣9000億元，回到2010年之前的水準。

賴正鎰說，2017年房市中賣得最好的是小宅，光是雙北市和台中市25坪以下小宅成交量占47%，25坪到45坪的中型住宅占新北市成交量的43%，在台北、台中和高雄等三都占約38%；顯然小宅仍會是2018年市場最熱賣的商品。

他分析，小宅會熱賣，另一項原因是受到肥咖條款影響，企業主置產避稅，加速去化豪宅市場，將使小宅與豪宅M型化現象加劇，小宅同時也是收益型資產的好標的，可以兼顧避稅、收益，又是市場熱銷產品，進可攻退可守。

至於大坪數的豪宅，他認為，2018年房市應該不會有太多80坪到百餘坪的房屋出現，畢竟市場還在去化豪宅餘屋中。

全國商總監事謝坤成表示，2017年下半年收益型商品的小宅和店面非常熱絡，主要是打房之前10年靠著買房賺錢的人，到了2014年、2015年房市反轉向下時，這些人又把錢放在安全位置，但最近這些人又重回房市購進收益型產品。

謝坤成指出，房地產市場和車市很像，年輕人以前都是開爸爸、兄長的舊車，現在的年輕人寧可買一輛小型新車，不再接手舊車，同理可證，小夫妻會住小房，而且新的小宅可以客製化，這就是小宅當道原因。

賴正鎰也向政府提出「五大建言」，包括「全面取消房價持有稅與交易稅」，取消課徵房地合一稅內外資持有兩年35%到45%的交易重稅，讓房地產年推案總量回復1兆元；「加速高鐵沿線新興區域開發」，形成人口群聚效應；「社會住宅、智慧型全齡住宅列為重點政策」。

另外還包括「續辦自購住宅補貼利息的前兩年零利率購屋貸款」，建議補貼利息貸款方案，以減輕青年首購負擔；「加速都市更新」，盼今年完成都市更新條例修正案，以利加速改善都市風貌與人民居住環境。1070104