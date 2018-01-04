茂德國際買東森 承諾絕不干涉新聞報導

（中央社記者朱則瑋台北4日電）茂德國際買東森電視交易案，NCC今天召開公聽會，有委員質疑，茂德國際是建築公司，假使有不利的訊息，是否會上不了新聞報導，茂德國際承諾，絕不干涉新聞內容。

茂德國際將以新台幣約180億元買下東森國際與凱雷集團的東森電視股權；其中，東森國際股權轉讓屬國內對國內，主管機關不會進行事前審查，但後續等提出營運計畫書變更後，國家通訊傳播委員會（NCC）即會展開審查。

不過，由於凱雷是外商，轉讓東森電視股權必須經經濟部投資審議委員會、NCC等單位審查、表達意見，NCC今天召開公聽會，邀利害關係人、一般民眾及專家學者參與。