串流音樂市場飽和 KKBOX力拚成長

KKBOX總裁李明哲在會中表示，串流逐漸成為線上聽歌的主流，但與競爭者面臨的挑戰類似，由於過去串流音樂成長引擎來自4G與智慧機的飛速擴張，目前市場趨於飽和，用戶成長也逐漸趨緩。

第13屆KKBOX風雲榜將於1月20日前往高雄巨蛋，以MUSIC ALL ABOUT YOU 音你而生為主題開唱，KKBOX今天舉辦媒體搶先發布會。

（中央社記者江明晏台北4日電）串流音樂市場漸趨飽和，KKBOX總裁李明哲今天坦言，經營成本變高，成長將趨緩，但KKBOX今年除了既有付費用戶業務，將積極投資演唱會與音樂策展，目標整體營收年增近2成。

除了台灣，KKBOX也積極發展日本、香港、新加坡、馬來西亞等海外市場，KKBOX目前付費用戶數約200萬戶，占總營收比例仍高達9成多。

李明哲坦言，用戶成長速度會趨緩，且取得用戶的成本、經營成本都會變高，「未來會越來越艱困」，這是產業共同面臨的問題，但不希望產業往「殺價競爭」方向走，此舉會傷害產業健康。

面對未來，他認為，第一，要思考提升產業環境，包括改善演唱會場館、售票、宣傳機制，而KKBOX也積極發揮大數據價值，甚至分析什麼樣的和弦才受歡迎，並推出每小時即時更新的「新歌即時榜」，希望扮演更積極的平台角色，帶動上下游產業更健康發展。同時，也看好KKBOX和KKTIX售票這兩塊業務的結合，可望有更好發展。

第二，希望能增加用戶聽音樂的生活情境，並推廣至其他裝置等，不只侷限在電視與手機聽音樂，可望帶來扎實的用戶成長。

李明哲表示，KKBOX今年除了既有付費用戶業務，將積極投資演唱會與音樂策展，目標整體營收年增近2成。

KKBOX的主要股東除經營團隊外，還包括日本第二大電信公司KDDI、新加坡政府投資公司（GIC）與宏達電。而中華電信則持有KKBOX 台灣子公司（願境網訊）約30%股權。李明哲也預告，後續將攜手中華電推出更多服務。1070104