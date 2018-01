串流音樂市場飽和 KKBOX力拚成長

(中央社記者江明晏台北4日電)串流音樂市場漸趨飽和,KKBOX總裁李明哲今天坦言,經營成本變高,成長將趨緩,但KKBOX今年除了既有付費用戶業務,將積極投資演唱會與音樂策展,目標整體營收年增近2成。

第13屆KKBOX風雲榜將於1月20日前往高雄巨蛋,以MUSIC ALL ABOUT YOU 音你而生為主題開唱,KKBOX今天舉辦媒體搶先發布會。

KKBOX總裁李明哲在會中表示,串流逐漸成為線上聽歌的主流,但與競爭者面臨的挑戰類似,由於過去串流音樂成長引擎來自4G與智慧機的飛速擴張,目前市場趨於飽和,用戶成長也逐漸趨緩。