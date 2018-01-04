鼓勵民眾不塑 非管制店家提供自備優惠

政策上路第4天，仍有不少民眾到店裡購物後才想到購物袋需要花錢購買，對擴大限塑政策還不習慣，但卻有早餐店家雖然不在這次限塑管制範圍內，但也從元旦起歡迎「不塑之客」自備容器前往消費，並提供折價優惠。

行政院環境保護署自民國107年元旦起擴大禁止提供免費塑膠袋管制範圍，新增7大類管制對象包含藥妝美妝店及藥局、醫療器材行、3C店家、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等不得免費提供購物用塑膠袋。

（中央社記者吳欣紜台北4日電）擴大限塑元旦上路，新增7通路不得免費提供塑膠袋，雖然不少店家擔憂政策上路會影響民眾購買意願，但也有店家雖然不在管制範圍內，仍鼓勵民眾自備提袋，並給予優惠。

早安美芝城鳳山海洋店店長陳俞辰告訴中央社記者，「每天賣出去的商品需要多少塑膠袋，店家本身最清楚」，他自己是櫃檯負責包裝食材的人員，每天客人外帶食物就會用掉5、6包大包塑膠袋，但這數量卻只是冰山一角。

陳俞辰指出，政府願意擴大限塑是一件好事，而要徹底落實最好的方式就是沒有供應商提供，但這是一件難事，因此他發起歡迎不塑之客的活動，就是希望能鼓勵民眾多自備購物袋、容器，喚起民眾愛護地球的意識。

除了早餐店外，台中茶飲業者貓頭鷹茶森林為鼓勵顧客自備購物袋，因此將顧客購買塑膠袋的錢捐出去做公益。負責人彭志成告訴中央社記者，他希望顧客都能自備購物袋，但有些民眾對於塑膠袋要收一元這件事情一時還未適應，因此希望用這種方式鼓勵顧客自備。

此外，由於擴大限塑剛上路，民間團體海湧工作室執行長陳人平也建議，民眾可以不用急著一定要馬上準備一個購物袋，可以先從家裡的二次袋開始，不論是購物袋或是塑膠袋都可以先拿來使用。

另外，陳人平也建議，民眾可以養成習慣，在出門前先思考要帶什麼東西，若要購物就先將要買的東西列好清單、自備購物袋，以避免臨時購物卻沒有購物袋的情況發生。1070104