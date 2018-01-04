被點名下台 葉俊榮：從未影響心情

（中央社記者劉麗榮台北4日電）內閣傳出即將改組，被媒體點名在改組名單中的內政部長葉俊榮今天表示，「已經不是第一次了」，這從來沒有影響到他的心情，他也沒有放鬆推動業務，仍然務實做事。

內政部下午舉行年度回顧與展望記者會，葉俊榮細數過去一年內政部推動的法案，並提到處理3大個案都有具體結果，包括大埔案、婦聯會案和都市計畫建立聽證程序。

有關近日內閣改組傳聞，葉俊榮笑笑地表示，「這已經不是第一次了，大家都非常有經驗，好像常常都有我」，「可是我現在人還在這裡啦」，他說，最重要的不是談什麼時候會離開，而是把人民國家付託的職責做好，他常說，人親、土親，要有高度、溫度和態度，他就是務實做事情。