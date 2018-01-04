逆子開賓士撞死父　母再護兒：爸爸剛好跳出來才撞到

新北市25歲孫姓男子，去年3月間因不滿父親碎念他的穿著打扮，兩人爆發口角後，竟開著賓士車撞死父親。事後孫男被依殺害直系血親尊親屬罪起訴，士林地院今（4）日開庭，孫母竟為兒子護航稱，當時兒子好好地在開車，可能是孫父剛好跳出來才撞上。

士林地院今日開庭，孫男聲請調查當天車輛的輪胎軌跡，理由則是認為自己應該是傷害致死，更提到日前「孝子護母殺死家暴父 一審遭判7年半」的新聞，認為自己仍有疑點要釐清。擔任輔佐人的孫母則補充，兒子的意思應該是，他當時開車開得好好地，想去接爸爸，可能是孫父自己跳出來才被撞到，兒子不是有意的。法官再問孫男，母親所說的是他的意思嗎，孫男則表示「是」。