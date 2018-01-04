逆子開賓士撞死父　母再護兒：爸爸剛好跳出來才撞到

新北市25歲孫姓男子，去年3月間因不滿父親碎念他的穿著打扮，兩人爆發口角後，竟開著賓士車撞死父親。事後孫男被依殺害直系血親尊親屬罪起訴，士林地院今（4）日開庭，孫母竟為兒子護航稱，當時兒子好好地在開車，可能是孫父剛好跳出來才撞上。
士林地院今日開庭，孫男聲請調查當天車輛的輪胎軌跡，理由則是認為自己應該是傷害致死，更提到日前「孝子護母殺死家暴父 一審遭判7年半」的新聞，認為自己仍有疑點要釐清。擔任輔佐人的孫母則補充，兒子的意思應該是，他當時開車開得好好地，想去接爸爸，可能是孫父自己跳出來才被撞到，兒子不是有意的。法官再問孫男，母親所說的是他的意思嗎，孫男則表示「是」。
此外，孫男也要求再驗一次DNA，確認兩人是不是親生父子，也想了解父親有沒有生病，希望自己可以照顧他。
法官則認為，先前已勘驗過行車紀錄器及監視器畫面，且刑事局的親子鑑定報告也已明確指出，孫男與父親的親子概率值為99%，因此駁回孫男聲請。
庭末，孫男向法官要求「可以抱抱媽媽嗎？」法官允准並給予一分鐘的時間後，母子二人相擁而泣，孫男還押前更提醒母親「下次開庭要記得來喔」。
去年3月19日下午，孫姓父子開著賓士車外出訪友，途中孫父嫌兒子穿著過於邋遢、不體面，兩人為此爆發口角，孫男更動手與父親拉扯，孫父氣得將車停在路邊，負氣下車步行離開。孫男接手駕駛車輛，迴轉行經原路段時，看到父親在路邊行走的背影，竟從後方追撞父親後逃逸，孫父傷重送醫不治。