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南北補稅案13.6萬件 金額逾15億元 國稅局分析

鉅亨網2018/01/04 17:47
鉅亨網 / NOWnews
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國稅局宣布，2017 年度綜合所得稅結算申報核定應補稅案件，已於 2017 年 12 月下旬陸續寄發核定通知書及繳款書，其中統計南區和北區補稅案件，合計餘 13.6 萬件、補稅金額約 15 億元。南區國稅局分析補稅四大原因，包括重複列報扶養親屬、短漏報扶養親屬所得、未依規定檢附列舉扣除額相關證明文件、短漏報所得及稅額計算錯誤等。

南區國稅局、北區國稅局已陸續寄發核定通知書及補稅繳款書，其中北區補稅案件共計約 9.6 萬件，補稅金額 11.4 億元；南區補稅案件則 4 萬餘件，補稅金額約 3.6 億元。

國稅局表示，民眾接獲繳款書，確認核定通知書及繳款書內容無誤，應於繳納截止日前完成繳納，若每超過 2 日繳納，則須按應納稅額加徵 1% 滯納金，若逾限繳期限 30 日仍未繳納，且未申請復查案件，將移送行政執行分署強制執行。

目前繳稅方式非常多元化，民眾除了可以到各代收稅款金融機構臨櫃繳納外，還可於繳納期限屆滿前及屆滿後 2 日內，使用晶片金融卡、自動櫃員機、信用卡等方式繳納。

另外，應納稅額在 2 萬元以下的案件，可持繳款書就近至統一超商、全家、萊爾富及來來 ok 等 4 家便利商店以現金繳納，但逾繳納期限屆滿後 2 日仍未繳納者，只能持繳款書、現金到各代收稅款金融機構臨櫃繳納，其中需留意的是，繳納期間為 2018 年 1 月 16 日至 25 日。

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關鍵字國稅局綜所稅補稅headline
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