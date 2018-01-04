中國泡麵少賣了80億包 代表中國經濟的4大轉變

凡是總有因由，中國泡麵市場急降溫，與中國經濟發展走向息息相關，當中透出的都是正面訊號；主要體現在四方面：

根據中國機構的數據，中國泡麵的年銷量，在 2013 年達到巔峰，當時一年就可賣出 462.2 億包，但在 2013 年後便開始走下坡，至 2016 年時更跌至 385.2 億包；即年消費量三年間減了約 80 億包，跌幅高達 16.66%。

hket 中國今 (4) 日報導，中國是泡麵消費的「超級強國」，中國人每年吃掉數百億包泡麵；但這個現象近年出現微妙變化，中國的泡麵年銷量，在三年間急減 80 億包。這裡，其實透出中國經濟幾個重要變化，讀者是不能不知的。

1、收入多了，不僅要填飽肚，還要食得好

中國國際貿易促進委員會研究機構的分析師趙平說，「泡麵銷量的下滑，顯示中國消費模式的轉變，消費者對生活品質越來越感興趣，而不只是想要填飽肚子」。

2、地區發展失衡收窄，泡麵大戶－－農民工減少

中國最重要的泡麵消費群體，是從農村到大城市打工的移工，他們通常住在擁擠的房子，身邊沒有什麼做飯的器具，再加上為了省錢，便宜的泡麵甚至成為他們的「正餐」。

但中國城鎮化顯效，內陸及鄉鎮經濟改善，農民可在家鄉找工作或創業，毋須離鄉別井，出城打工人數減少。官方數據顯示 2016 年農民工總數比 2015 年少了 170 萬人，這帶動泡麵銷量跟著下滑。

3、電商發展趨蓬勃

目前全國網民達 7.3 億，其中有 95% 的人用智慧手機上網，帶動 APP 消費快速發展，包括 APP 點餐外賣服務；手機外賣趨向方便，人們還會選擇吃泡麵？

艾媒諮詢公佈的「2016~2017 中國在線餐飲外賣市場研究報告」反映，線上外賣市場的規模已從 2011 年的 216.8 億人民幣），急增 8 倍到去年的 1662.4 億人民幣。

4、交通基建便捷程度急改進

中國鐵路在綠皮車年代，車程曠日廢時，泡麵是解決火車上一天三餐的恩物；但自高鐵網絡擴充後，鐵路交通需時大減，一半甚至三分二，北京去上海也只要 4.5 小時，乘客毋須帶著泡麵「長征」。

由此看來，泡麵其實也算是中國經濟的一個顯影劑呢。