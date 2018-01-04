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AT&T宣布今年底前在全美多個城市出商業化5G服務

鉅亨網2018/01/04 17:42
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AT&T (T-US) 希望今年成為美國第一家為手機用戶提供 5G 移動服務的運營商，用以刺激收入增長，在這場昂貴的電信網路升級競賽中對抗無線巨擘威訊通信 (Verizon Communications) (VZ-US) 和 T-Mobile US (TMUS-US)。 

不同於目前在固定天線之間傳輸 5G 技術波束信號的試驗，AT&T 在聲明中表示，將在今年晚些時候在美國 10 多個城市中推出商用移動業務，但該公司沒有提供具體說明。

速度更快的連接將幫助運營商銷售 VR、4K 視頻等高端服務並促使自駕車提前啟用。Verizon、T-Mobile 和史普林特 Sprint (S-US) 公司也計劃提供移動 5G 服務，但同樣也沒有詳細闡述它們的計劃。

雖然 5G 技術為增長趨緩的產業提供了一條途徑，但挑戰仍然存在。移動電話公司、晶片製造商、設備製造商和軟體開發商每年將需支出大約 2000 億美元的研究和資本。工程師們必須想辦法讓這項技術能夠避開樹木和雨水的干擾，並提供足夠強大的信號來處理預期的需求。

AT&T 表示，已經通過在 23 個城市的網路升級為 5G 作好準備，並在密西根州
 Kalamazoo、印第安納州 South Bend 以及德克薩斯州的 Waco 和 Austin 進行固定天線測試。

該公司尚未透露計劃將於何地推出移動 5G 的服務，或計劃使用哪個波段或哪家網路設備。

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