華豐高層財務糾紛擴大 董總閃電換人

由於郭枝芬是黃勇義的妻子，訴訟浮上檯面也相當於蘇明芬正式與2013年迎進的黃勇義撕破臉。

華豐日前重訊公告，董事長蘇明芬與副總經理郭枝芬之間有本票裁定的債務糾紛，除了蘇明芬遭郭枝芬提告強制執行外，還影響到聯貸案額度新台幣16.5億元遭到凍結，拖累擴廠進度。

至於原本是房市名人「勇哥」的華豐總經理黃勇義也辭職，由董事顏明善接任總經理。

（中央社記者田裕斌台北4日電）華豐橡膠高層財務糾紛愈演愈烈，華豐今天公告重大訊息，包括董事長、總經理都換人，董事長由大台中數位有線電視總經理廖陳宣有接任。

黃勇義過去是房市聞人，2013年正式轉戰輪胎業，除了自己擔任華豐總經理外，也拉進妻子郭枝芬擔任華豐副總，兩人也都擔任董事。

外界推測，華豐一次換掉董事長、總經理，除了宣告黃勇義正式退出華豐外，主要為了聯貸案遭到凍結的額度解套，若董事長官司纏身，銀行團疑慮難以消除，蘇明芬可能藉由換董事長，說服銀行團解除資金凍結禁令。

若聯貸案未能解凍，直接將衝擊到華豐今年花壇廠的擴廠計畫，看好輕卡胎和大尺寸休旅車胎需求，華豐上半年規劃新增18至22吋輕卡胎和休旅車胎產線，原定今年開始試產，正式量產後，年產值上看12億元。1070104