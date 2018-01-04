因應美稅改 賴揆：加速洽簽台美租稅協定

（中央社記者顧荃台北4日電）行政院長賴清德今天表示，美國稅改可能增加企業到美國投資的誘因，政府應持續優化國內投資環境；賴清德並指示財政部加強推動與美方洽簽租稅協定，以利台美供應鏈的鏈結。

美國稅改案日前過關，其中將企業稅從35%調降到21%，且只對美國國內盈利課稅，希望美國對大企業更具吸引力，外界則憂心可能造成台灣企業外移等問題。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德上午在行政院會中表示，美國為全球最大經濟體，台灣雖然可望受惠於美國稅改後民間消費及經濟成長升溫而提振出口，但可能增加企業在美投資誘因，政府相關部門應持續優化國內投資環境，並審慎因應美國稅改對台灣產生的各項影響。