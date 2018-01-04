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中央社

涉違證交法 檢調搜索全特公司

中央社2018/01/04 17:39
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北4日電）新北地檢署今天指出，全特技術工業股份有限公司張姓董事長，為償還公司積欠國防基金會債務，涉嫌違反證交法。檢調兵分10路搜索全特公司，並約談張姓董事長等人到案。

新北地方法院檢察署日前接獲線報，指因應政府自製經國號戰機政策，財團法人國防工業發展基金會與民間於民國70年間共同出資設立全特公司，由張姓男子擔任全特公司董事長，並由國防基金會貸款約新台幣3億6000餘萬元給全特公司，張男為連帶保證人。

新北檢表示，由於全特公司遲遲無法償還國防基金會欠款，國防基金會於102年間向桃園地院聲請對全特公司進行清償債務強制執行程序。張男知悉如依公開拍賣程序賣出，將無法收回他對全特公司2億餘元的借款及投資。

檢方指出，張男為此與當時擔任富驊企業公司董事長的兒子共同籌劃，先由富驊企業新設子公司富驊航太公司，再由富驊航太以高於市價1億餘元的6億餘元向全特公司收購土地廠房，使張男等人得以獲取不法利益清償全特公司積欠國防基金會的債務。

檢方認為，張男等人涉犯違反證券交易法第171條第1項第2款、第3款等罪嫌，今天指揮調查局北部地區機動工作站，兵分10路搜索全特公司等地，並傳訊被告張男父子及相關證人到案說明。1070104

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