〈大同現增股東不滿〉林宏信：全面解任董事、申請檢查

林宏信指出，去年股東會後，欣同持股 1.6 萬張一張都沒有賣，持續關注董事會動態，做的好會支持，做不好會強烈監督，新董事會沒有興利，反而以轉投資為名亂花錢，去年底發布要辦現增更掀起風波，產生影響股市行情及訊息外洩的情況。

大同 (2371-TW) 擬辦理現增，引來市場派強烈質疑，欣同董事長林宏信今 (4) 日下午召開記者會表達強烈反對態度，強調董事會成員包括獨立董事及外部董事並沒有扮演好監督的責任，將在適當時機提出召開股東臨時會申請，全面解任董事，另外，針對大同的錢到哪去，也將向法院申請檢查人進行查帳。

林宏信說，將依據公司法第 173 條規定，選擇適當時機申請召開股東臨時會，全面解任不適任董事，他表示，去年股東會反對增資案的股東有 40%，因此要拿到 3% 股權要求召開股東臨時會並不困難。

林宏信提出兩大問題要求大同總經理林郭文艷回答，他表示，根據大同去年第 3 季報表，大同現金及約當現金有達 301.67 億元，但林郭文艷接受周刊採訪時卻說大同現金只剩下 36 億元，請問大同的錢到哪去了?

林宏信指出，大同轉投資事業 100 多家，歷年來虧損鉅大，為什麼不專心做好本業，還要繼續擴大轉投資呢？既然董事會有資金需求，為何又在去年 12 月 21 日董事會作成要放棄對 BVI 子公司債權? 另外，把大同電信的債權以 5300 萬元低價賣給尚志投資，又以 1665.5 萬美元相當於新台幣 4.8 億元以上的債權來抵繳股權。

他強調，尚志在台灣有 35 萬坪的土地，大同不好好開發，反而又要到中國投資 6800 萬美元（約新台幣 20 億元），然後又處分宿遷至偉置業損失 1.1 億元人民幣 (約新台幣 5 億元），大同如果把這些錢要回來，就不用再向股東拿錢了。

林宏信指出，大同 10 幾年來經營績效低下，股東怎麼敢把錢交給這樣的團隊，他認為，大同不是沒錢，缺錢就要好好把債權收回來，要辦現增就是外面債權都收回錢還不夠再辦。

林宏信表示，大同應把超過 100 億元的應收帳款債權要回來，就不用再向股東拿錢了，大同不是缺錢只是亂拋棄債權，公司的錢哪去了？林郭文艷應該說清楚；林宏信強調，將依公司法 245 條規定，向法院申請檢查人到大同查帳。

林宏信強調，股票漲跌不是股東所能干涉，但為何會有打壓股價的訊息出現，在董事會現增案通過前融券大增，隔天股價重挫至跌停時回補 3900 張，是否有涉及內線交易、操控股價等，主管機關應該查明，有關重訊是否不實的部分，金管會及證交所也應查明。

林宏信說，金管會要不要讓現增通過，自然有包括現增正當性、必要性、及負責人誠信等審查標準，股東強烈反對現增，希望金管會可以注意。