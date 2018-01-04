NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈小志工李騏均傳承榮欣愛　志工情屏科大學子創思亮點　打造創業舞台理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

諾貝爾獎得主籲伊朗人民 繼續抗爭

中央社2018/01/04 17:46
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社杜拜4日綜合外電報導）伊朗諾貝爾和平獎得主艾巴迪（Shirin Ebadi）呼籲伊朗人民參與公民不服從行動，繼續進行全國抗議示威。目前示威讓伊朗領導層面臨自2009年改革倡議引發動亂以來的最明顯挑戰。

對阿拉伯各國發行的「中東日報」（AsharqAl-Awsat）引述這位伊朗最著名人權律師的話說，伊朗人民應繼續走上街頭，憲法賦予他們抗爭的權利。

路透社報導，經過6天抗議後，伊朗精銳的革命衛隊（Revolutionary Guards）已進駐3個省分，以圖鎮壓反政府動亂。目前的抗議已撼動神職領導階層，並造成21人死亡。

抗議最初訴求是年輕人和工人階級陷入經濟困境，後演變成一場對高層菁英權力和特殊待遇的抗爭，特別是針對伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）。

艾巴迪呼籲伊朗人民停止支付水費、瓦斯費、電費及稅金，並將他們的存款從國家銀行提領出來，藉以向伊朗政府施加經濟壓力，進而迫使政府停止訴諸暴力，並滿足人民的要求。

「中東日報」引述艾巴迪受訪的話說：「既然政府38年來都沒有聽從你們的心聲，如今你們就該對政府所言充耳不聞。」

艾巴迪在2003年獲頒諾貝爾和平獎，他是批評伊朗領導階層的流亡人士之一。（譯者：中央社陳彥鈞）1070104

因應美稅改 賴揆：加速洽...百株木瓜苗遭竊 瓜農心碎懸賞抓

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan