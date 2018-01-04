百株木瓜苗遭竊 瓜農心碎懸賞抓賊

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣後龍鎮一間有機農場近百株木瓜苗遭竊，瓜農指出，往年偶爾有貪小便宜者零星偷拔，但數量不多，今年情況最嚴重，痛心長期培育心血付諸流水，決定懸賞抓賊，遏止歪風。

在後龍鎮大庄里經營有機農場的農民鄭進生今天上午巡視木瓜田區，發現近百株紅妃木瓜苗不翼而飛，竊賊疑似透過禦寒袋的通風口，將移至田間定植快滿月、好不容易存活的植株連根拔起，從拔除痕跡研判，不像專業同行所為。

鄭進生指出，遭竊植株約僅25至30公分，被偷拔時根系斷裂，若缺乏培養土及妥善照顧，後續恐怕也很難存活。