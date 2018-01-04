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中央社

百株木瓜苗遭竊 瓜農心碎懸賞抓賊

中央社2018/01/04 17:48
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣後龍鎮一間有機農場近百株木瓜苗遭竊，瓜農指出，往年偶爾有貪小便宜者零星偷拔，但數量不多，今年情況最嚴重，痛心長期培育心血付諸流水，決定懸賞抓賊，遏止歪風。

在後龍鎮大庄里經營有機農場的農民鄭進生今天上午巡視木瓜田區，發現近百株紅妃木瓜苗不翼而飛，竊賊疑似透過禦寒袋的通風口，將移至田間定植快滿月、好不容易存活的植株連根拔起，從拔除痕跡研判，不像專業同行所為。

鄭進生指出，遭竊植株約僅25至30公分，被偷拔時根系斷裂，若缺乏培養土及妥善照顧，後續恐怕也很難存活。

鄭進生表示，農場在地經營約6年，採有機栽種，為維持高品質，每年重新培苗、種植，因後龍地區東北季風強勁，定植期得花更多精神、心力照顧，努力克服土地、氣候等環節，千辛萬苦總算存活下來，卻在一夕之間遭竊，「實在痛心」。

鄭進生說，紅妃木瓜是熱門品種，往年偶有貪小便宜的人會偷拔1、2株回家自種，因數量不多，就沒追究，但今年情況真的太誇張，決定自行懸賞新台幣1萬元，希望民眾幫忙抓賊，「心疼的不是那幾萬元損失，而是認為此風不可長」，盼藉此遏止歪風。

竹南警分局後龍派出所指出，已接獲瓜農報案，正調閱農場附近路口監視器，過濾可疑人車，進行追查。1070104

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